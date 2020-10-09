В санкционный список по делу навального попадут 9 человек

Санкционный список будет обсуждаться 12 октября в Брюсселе во время заседания Совета по международным вопросам.

Как стало известно изданию Le Monde, Франция и Германия подготовили санкционный список по делу об отравлении главного оппозиционера России Алексея Навального. Сообщается, что в список будут включены 9 человек, которые имеют отношение к силовым структурам России и администрации российского лидера Владимира Путина. Также под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ). При этом в издании отмечают, что Россия может ввести ответные санкции, пишет RT.

Как ранее сообщал Капитал страны, лидеры Германии и Франции обвинили Россию в «чудовищном покушении на убийство» оппозиционера Алексея Навального и заявили о непременном ответе на действия России.