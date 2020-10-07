Капитал страны
ENGLISH
08 ОКТ, 01:54 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Германия и Франция ударят санкциями по России за отравление Навального
7 Октября 2020 394 0 Политика
Лидеры Евросоюза – Германия и Франция обвинили Россию в «чудовищном покушении на убийство» оппозиционера Алексея Навального и готовы ввести санкции, в том числе за использование запрещенного боевого яда из семейства «Новичок». Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран. Санкции коснутся причастных к отравлению лиц, но не затронут энергетический проект «Северный поток-2».
Россия получит санкции за Навального
- Германия и Франция дали однозначную оценку инциденту с Алексеем Навальным – это было «чудовищное покушение на убийство», а также «попытка подорвать базовые принципы демократии» и, наконец, «шокирующим случаем использования химического оружия».
- Лидеры Евросоюза «неоднократно призывали» российское руководство и лично президента Владимира Путина начать расследование преступления и «привлечь к ответственности виновных». Однако от Москвы Берлин и Париж не получили «никакого заслуживающего доверия объяснения».
- Организация по запрещению химического оружия подтвердила – Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Последнее вынудило Германию и Францию подготовить санкции против России.
- Ограничения коснутся физических лиц и одной госструктуры, несущих ответственность за совершенное преступление и участвующих в разработке «Новичка» в России, говорится в официальном сообщении. Но этим ЕС не ограничится – он продолжит продумывать дальнейший шаги в связи с нарушением Россией конвенции о запрещении химического оружия.
- По данным Reuters, санкциям подвергнутся сотрудники ГРУ. Они будут введены до конца текущей недели. В свою очередь источники Bloomberg отмечают, что санкции будут включать заморозку активов и запрет на въезд на территорию ЕС для ряда российских чиновников. Однако они не коснутся газопровода «Северный поток-2».
- При этом США могут ввести санкции сразу вслед за Евросоюзом. Законопроект под названием «Акт о привлечении России к ответственности за враждебную деятельность» уже находится на рассмотрении Конгресса и предполагает раскрытие информации о «личном богатстве» президента Владимира Путина, которое он накопил за счет «ближнего круга» олигархов.
- Алексей Навальный обратился к лидерам Евросоюза и попросил ввести персональные санкции против представителей путинского режима, но не вводить ограничения, которые могли бы ударить по экономике страны. Навальный считает необходимым подвергнуть санкциям олигархов, высокопоставленных чиновников из ближайшего окружения Путина, а также известных людей, которые поддерживают его репрессивную политику.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
07 ОКТ, 17:30 МВД внесло в список разыскиваемых лиц Тихановскую
07 ОКТ, 16:27 Россияне забрали из Сбербанка порядка $440 млн
07 ОКТ, 15:23 Газпром будет обжаловать штраф Польши по СП-2
07 ОКТ, 14:55 У России нет обязательств по ОДКБ перед Карабахом
07 ОКТ, 17:05 Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале
07 ОКТ, 16:36 Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье
06 ОКТ, 19:29 Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле
06 ОКТ, 18:13 Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии
06 ОКТ, 17:22 В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»
05 ОКТ, 12:59 Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области
Написать комментарий