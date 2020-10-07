Германия и Франция ударят санкциями по России за отравление Навального 394 0 Политика

Лидеры Евросоюза – Германия и Франция обвинили Россию в «чудовищном покушении на убийство» оппозиционера Алексея Навального и готовы ввести санкции, в том числе за использование запрещенного боевого яда из семейства «Новичок». Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран. Санкции коснутся причастных к отравлению лиц, но не затронут энергетический проект «Северный поток-2».