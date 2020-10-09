У лекарства от COVID-19 нашли новые побочные эффекты

У пациентов могут появиться двигательные нарушения, включая падения.

Новый побочный эффект, связанный с неспецифическими моторными нарушениями организма и падениями, фармакологи нашли у фавипиравира и препаратов на его основе, которые используются для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом 9 октября передает издание "Известия", ссылаясь на документ с анализом побочных эффектов, обнародованном Информационным центром по вопросам фармакотерапии у больных с коронавирусом "ФармаCOVID".

Ранее "Капитал страны" писал, что зараженные, которые переносят новую инфекцию на ногах, представляют большую опасность для окружающих людей, потому что они, в отличие от тяжелобольных, дольше остаются переносчиками коронавируса.