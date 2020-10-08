В Кремле обеспокоены ростом количества инфицированных

Всем гражданам необходимо соблюдать рекомендованные меры по предотвращению заражения COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статистика по коронавирусу вызывает в Кремле серьезную обеспокоенность. По его словам, ситуация с коронавирусом в России усложняется и каждый должен сделать все, что от него зависит, чтобы не допустить ее ухудшения: носить маски и соблюдать все необходимые рекомендации медиков. При этом Песков подчеркнул, что если количество инфицированных продолжит расти, главам регионов придется решать, как можно исправить ситуацию, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается, и если россияне не будут соблюдать ограничения придется пойти на ужесточение принятых мер для борьбы с коронавирусом.