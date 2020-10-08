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Врач назвал наиболее опасных больных COVID-19

08.10.2020 13:10
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Врач назвал наиболее опасных больных COVID-19

Больные с легкой формой инфицирования могут дольше оставаться переносчиками коронавируса, чем тяжелые пациенты.

Главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина в беседе с изданием URA.RU сообщила, что больные, у которых коронавирусная инфекция проходит легко, являются наиболее опасными для окружающих людей. Она пояснила, что такие пациенты (причем в любом возрасте) на более продолжительное время остаются переносчиками COVID-19, в отличие от тяжелобольных. По словам врача, на сегодняшний день в стационаре екатеринбургской детской клинической больнице №11 находится около 70% детей, у которых внешне признаки инфицирования коронавирусом не проявляются, но их нельзя выписывать, чтобы не допустить заражения окружающих.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая обстановка по инфекции COVID-19 в России начала ухудшаться.

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