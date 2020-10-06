Минтруд: МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума

Увеличение МРОТ больше прожиточного минимума является одним из способов борьбы с бедностью.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что начиная с 2021 года МРОТ в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. Причем рост будет возможен благодаря новой методике расчета. Так, в 2021 году МРОТ будет превышать прожиточный минимум на 90 рублей, а в 2022 году - уже на 500 рублей. Котяков назвал превышение МРОТ над прожиточным минимумом одним из способов борьбы с бедностью, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, меры поддержки малого и среднего бизнеса будут распространены и на самозанятых граждан.