Проценко объяснил скопление машин скорой помощи в Коммунарке

Скопление машин происходит из-за увеличения количества поступающих пациентов с коронавирусом.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал распространенные в сети фотографии машин скорой помощи, стоящих в очереди перед приемным отделением клиники. По его словам, это связано с увеличением количества пациентов с коронавирусом, которым требуется лечение в стационаре. Также Проценко сообщил, что в настоящее время в больнице проходят лечение 645 пациентов, 104 из которых находятся в реанимации, а 22 пациента подключены к аппаратам вентиляции легких, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ухудшается ситуация с коронавирусом.