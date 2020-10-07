В РФ число зараженных COVID-19 выросло на 11115 человек

Всего за время пандемии в России коронавирус выявили у 1248619 человек.

Российские медики, согласно суточным данным, обнаружили коронавирус еще у 11115 человек. Об этом в среду сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции COVID-19. Уточняется, что лидерами по количеству выявленных случаев данного заболевания являются столица России (3229), Санкт-Петербург (456) и Московская область (395).

В штабе добавили, что за весь период распространения коронавируса в России общее число инфицированных достигло 1248619 человек, из них 995275 больных выздоровели, 21865 пациентов умерли от вируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшается.