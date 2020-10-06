Путин: Россия готова к любому развитию событий с коронавирусом

Необходимо оказать всестороннюю поддержку гражданам, экономике, здравоохранению и социальной сфере.

В ходе совещания с лидерами думских фракций глава России Владимир Путин заявил, что наша страна готова к любому развитию событий с коронавирусом. Президент подчеркнул, что угроза распространения коронавируса все еще не отступила. Поэтому, по словам Путина, необходимо оказывать поддержку гражданам, экономике, а также социальной сфере и сфере здравоохранения, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России увеличилась продолжительность жизни населения.