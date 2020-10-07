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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

07.10.2020 09:48
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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

7 октября 2020 года действующему президенту России исполняется 68 лет.

В среду белорусский президент Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему хорошего здоровья, осуществления всех поставленных планов и новых результатов на посту главы государства. Об этом передает издание ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Кроме того Александр Лукашенко добавил, что глубоко оценивает Владимира Путина как надежного друга Белоруссии и поэтапного сторонника расширения интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Помимо этого лидер республики выразил уверенность, что отношения Москвы и Минска и дальше будут эффективно развиваться в дружественном русле и взаимной поддержке.

Накануне официальный представитель российского главы Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, проведет несколько международных телефонных переговоров.

Ранее президент России сообщил, что наша страна готова к развитию любого сценария распространения новой коронавирусной инфекции.

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