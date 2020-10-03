Германия назвала условия для введения санкций по делу Навального

В случае подтверждения ОЗХО отравления Навального, ЕС введет санкции в отношении России.

Как сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, в том случае если специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят выводы сделанные экспертами Германии, Швеции и Франции в отношении отравления главного оппозиционера России Алексея Навального, против России будут введены санкции. Он выразил абсолютную уверенность, что Европейский союз не оставит без внимания применение запрещенных химических веществ и даст "четкий ответ", пишет РИА Новости.

Ранее российская сторона пригласила экспертов ОЗХО приехать в стану и на месте ознакомиться со всеми обстоятельствами отравления Алексея Навального.