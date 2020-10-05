Лавров: врачи клиники Шарите не нашли яда в организме Навального

Следы отравляющих веществ были обнаружены в клинике бундесвера.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что врачи в немецкой клинике Шарите не нашли следов отравляющих веществ в анализах оппозиционера Алексея Навального. Лавров подчеркнул, что речь идет о тех анализах, которые были взяты при поступлении Навального в клинику Шарите. Яд в крови оппозиционера был обнаружен в клинике бундесвера. При этом Лавров подчеркнул, что омские медики передали немецким коллегам всю имеющуюся у них информацию о пациенте, а супруга Навального взяла ответственность за его транспортировку в Германию, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил в своем отравлении президента России Владимира Путина.