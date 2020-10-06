ВТО: спад в мировой торговле составит 9,2% в текущем году

На падение показателя повлияет ситуация с пандемией коронавируса.

Согласно новому докладу Всемирной торговой организации (ВТО), в мировой торговле ожидается серьезный спад. Так, по прогнозам специалистов, спад составил 9,2% в текущем году. Такой серьезный спад произойдет из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Тем не менее, уже в следующем году ожидается рост мировой торговли на 7,2% по итогам года, пишет ТАСС.

Как сообщал Капитал страны, президент России Владимир Путин считает, что страна готова к любому развитию событий из-за ситуации с коронавирусом.