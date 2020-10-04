В Камчатгидромете озвучили причину выброса морских животных на берег

Вера Полякова считает, что сначала случилось загрязнение в придонном слое, после чего штормовой ветер "поднял все в сторону берега".

Начальник Камчатгидромета Вера Полякова рассказала, что шторм спровоцировал выброс морских животных со дна Авачинской бухты на камчатское побережье, однако к их гибели привели другие причины. По словам специалиста, скорее всего они умерли из-за загрязнения, после чего их останки выбросило на берег. Полякова добавила, что самая грязная вода была обнаружена в придонном слое, поэтому в самых первых пробах не было обнаружено превышений по нефтепродуктам и фенолу, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на побережье Камчатки, в районе Халактырского пляжа, повышено содержание продуктов распада нефти и фенолов.