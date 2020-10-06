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Авиакомпаниям из РФ разрешили рейсы в 24 страны

06.10.2020 09:49
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Авиакомпаниям из РФ разрешили рейсы в 24 страны

В Росавиации подчеркнули, что допуски не означают восстановление международного авиасообщения. Этот документ дает авиакомпаниям право на возобновление рейсов после открытия границ.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение предоставить российским авиаперевозчикам допуски, которые позволяют им осуществлять международные перевозки пассажиров и (или) грузов в 24 зарубежные страны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Росавиации.

Уточняется, что авиакомпаниям разрешили совершать регулярные рейсы в открытые государства – Турция, Танзания, ОАЭ, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Мальдивы, Египет и Великобритания.

Кроме того перевозчики автоматически получили право совершать полеты и в закрытые из-за пандемии коронавируса страны, однако после решения определенного государства возобновить международное авиасообщение с Россией. В данный перечень вошли такие страны, как Китай, Германия, Испания, Чехия, Израиль, Италия, Греция, Кипр, Нидерланды, Мальта, Саудовская Аравия, Узбекистан, Туркменистан, Армения и Азербайджан. Также российским авиакомпаниям предоставили допуски на осуществление чартерных рейсов во Францию, Испанию, Болгарию, Австрию, Венгрию и на Кубу.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Россия может вновь закрыть границы в случае, если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране ухудшится.

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