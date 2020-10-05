Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

Российский лидер должен прояснить свою позиция по поддержке Александра Лукашенко.

Лидер Белоруссии и бывший кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская заявила о своем желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, во время такой встречи Тихановская хочет понять позицию Владимира Путина и прояснить, почему российский лидер поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкционные ограничения в отношении Белоруссии.