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Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

05.10.2020 20:39
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Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

Российский лидер должен прояснить свою позиция по поддержке Александра Лукашенко.

Лидер Белоруссии и бывший кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская заявила о своем желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, во время такой встречи Тихановская хочет понять позицию Владимира Путина и прояснить, почему российский лидер поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкционные ограничения в отношении Белоруссии.

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