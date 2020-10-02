США вводят в отношении Белоруссии санкции

Под американские ограничительные меры попали 8 белорусских чиновников.

США приняли решение ввести санкции в отношении 8 официальных лиц Республики Беларусь, сообщает американский Минфин. Уточняется, что в список ограничительных мер попали глава МВД Белоруси Юрий Караев, секретарь ЦИК республики Елена Дмухайло, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, зампредседателя ЦИК Вадим Ипатов, глава ОМОНа Минска Дмитрий Балаба, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, а также заместители главы МВД страны Хазалбек Атабеков и Александр Барсуков, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее ЕС наложил санкции против 40 чиновников Белоруси.