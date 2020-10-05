Президент принял отставку главы Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев покинул свой пост, чтобы стать советников президента.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Путин подписал соответствующий указ. При этом российский лидер назначил Васильева своим помощников, а временно исполняющим обязанности дагестанского главы стал Сергей Меликов, которому поручено продолжить работу по декриминализации региона, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом.