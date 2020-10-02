Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом

Ранее коронавирус обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Об этом президент США сообщил в своем Twitter. При этом личный врач американского лидера сообщил, что и президент и первая леди чувствуют себя хорошо. Дональд Трамп и его супруга находятся в Белом доме и собираются продолжать выполнять свои обязанности, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, при каких условиях в столице России будут введены жесткие ограничения.