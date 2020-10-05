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Песков рассказал о возможном введении новых мер из-за коронавируса

05.10.2020 14:41
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Песков рассказал о возможном введении новых мер из-за коронавируса

В Кремле не обсуждают ужесточения режима самоизоляции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможном введении режима самоизоляции в России. По его словам, хотя в России растет число инфицированных COVID-19, ни в Кремле, ни в правительстве в настоящее время не обсуждают введение новых ограничений из-за коронавируса. При этом Песков отметил, что обсуждение введения каких-либо новых ограничений будет проходить не в администрации президента, а в правительстве, пишет ТАСС.

Ранее вирусолог назвал возможные сроки снятия всех ограничений из-за коронавируса.

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