Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
01 ОКТ, 22:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 ОКТ, 22:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Москва пригласила ОЗХО расследовать инцидент с Навальным

01.10.2020 19:39
Комментарии
Москва пригласила ОЗХО расследовать инцидент с Навальным

Мария Захарова считает, что специалисты ОЗХО помогут прояснить неоднозначные обстоятельства "отравления" Алексея Навального.

Россия в четверг, 1 октября, предложила специалистам ОЗХО приехать в страну для взаимодействия с российскими экспертами по инциденту с главным критиком Кремля Алексеем Навальным. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой размещен на официальном сайте ведомства. Также она выразила надежду, что международная структура примет соответствующее предложение Москвы и такое сотрудничество принесет результат.

Ранее Навальный сообщил, что за его предполагаемым отравлением стоит российский глава Владимир Путин.

Комментировать (без регистрации)
Песков отреагировал на обвинения Навального в адрес Путина
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия уходит на карантин. Ограничения введены в Москве и Калининграде

Россия уходит на карантин. Ограничения введены в Москве и Калининграде
Политика 2

Налоговой открыли тайну банковских счетов россиян

Налоговой открыли тайну банковских счетов россиян
Экономика

Олигархов освободили от налогов и разрешили не сообщать о доходах

Олигархов освободили от налогов и разрешили не сообщать о доходах
Экономика 7

Путин отказался уступить Эрдогану Нагорный Карабах

Путин отказался уступить Эрдогану Нагорный Карабах
Политика 35

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области

Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области

Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны

Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны

Новости дня

18:43 Собянин назвал условие введения жестких запретов по COVID-19 Собянин назвал условие введения жестких запретов по COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:34 Дания одобрила эксплуатацию газопровода СП-2 Дания одобрила эксплуатацию газопровода СП-2
16:46 Компании Москвы обязали перевести сотрудников на удаленку Компании Москвы обязали перевести сотрудников на удаленку
15:22 Россия, США и Франция согласовали заявление по ситуации в Карабахе Россия, США и Франция согласовали заявление по ситуации в Карабахе
14:39 Песков отреагировал на обвинения Навального в адрес Путина Песков отреагировал на обвинения Навального в адрес Путина
13:16 Минфин не поддержал отмену накопительной пенсии Минфин не поддержал отмену накопительной пенсии
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:54 На Камчатке создадут "министерство счастья" На Камчатке создадут "министерство счастья"

Узнай, страна!

16:42 Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16:07 Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны
15:33 Украшение экономики: 50 миллионов роз в год будут выращивать в новом тепличном комплексе в Мордовии Украшение экономики: 50 миллионов роз в год будут выращивать в новом тепличном комплексе в Мордовии
30 СЕН, 17:04 ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации? ТОП-10 достижений сентября: как в России покоряли атом и космос, лечили рак и внедряли инновации?
30 СЕН, 15:34 Четыре миллиона медицинских масок в сутки и 600 новых рабочих мест: на Брянщине усилили производство Четыре миллиона медицинских масок в сутки и 600 новых рабочих мест: на Брянщине усилили производство
30 СЕН, 15:30 Виктор Дмитриев: Ковид не создал новых проблем в здравоохранении, а лишь обострил старые Виктор Дмитриев: Ковид не создал новых проблем в здравоохранении, а лишь обострил старые
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
30 СЕН, 14:44 Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» впервые вышел на ходовые испытания в Японское море Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» впервые вышел на ходовые испытания в Японское море
29 СЕН, 18:53 На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота
29 СЕН, 18:21 На орбиту Земли с Плесецка запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков» На орбиту Земли с Плесецка запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков»
29 СЕН, 11:13 Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter