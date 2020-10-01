Москва пригласила ОЗХО расследовать инцидент с Навальным

Мария Захарова считает, что специалисты ОЗХО помогут прояснить неоднозначные обстоятельства "отравления" Алексея Навального.

Россия в четверг, 1 октября, предложила специалистам ОЗХО приехать в страну для взаимодействия с российскими экспертами по инциденту с главным критиком Кремля Алексеем Навальным. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой размещен на официальном сайте ведомства. Также она выразила надежду, что международная структура примет соответствующее предложение Москвы и такое сотрудничество принесет результат.

Ранее Навальный сообщил, что за его предполагаемым отравлением стоит российский глава Владимир Путин.