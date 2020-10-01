Навальный: за моим отравлением стоит Путин

Оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из клиники Шарите.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, во время своего интервью немецкому изданию Spiegel, заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. По словам политика, у него нет других версий и он не представляет, кто еще мог на него покушаться. При этом Навальный отметил, что собирается вернуться в Россию, пишет РБК.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала России организовать прозрачное расследование инцидента с Алексеем Навальным.