Акции "Аэрофлота" упали на 4,03%

Стоимость акций авиакомпании снижается на фоне отсутствия корпоративных новостей.

На открытии торгов Мосбиржи акции авиаперевозчика "Аэрофлот" упали на 4,03% в сравнении со значениями закрытия предыдущей сессии. Отмечается, что в моменте стоимость одной бумаги достигала 66,22 рубля. На 10:29 мск акции авиакомпании снизились до 3,8% и находились на отметке 66,38 рубля за одну бумагу. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные торговой площадки.

Ранее "Капитал страны" писал, что в России к декабрю 2020 года почти все продукты и товары подорожают на 18-20%.