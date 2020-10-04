Россия готова оказать помощь в разрешении конфликта в Карабахе

РФ подчеркнула, что в ближайшее время необходимо прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

4 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Армении Зограб Мнацаканян провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны затронули тему обострения ситуации в республике Нагорный Карабах, сообщается на официальном портале МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Лавров и Мнацаканян обсудили вопросы, которые связаны с поиском вариантов разрешения военного конфликта в данном регионе. Кроме того российская сторона выразила обеспокоенность из-за того, что количество жертв среди мирных граждан стало увеличиваться. Помимо этого РФ подтвердила готовность оказать помощь в достижении мирного урегулирования ситуации в Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал виновных в резком обострении военного конфликта в республике Нагорный Карабах.