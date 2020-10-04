Азербайджан рассказал, кто виновен в обострении ситуации в Карабахе

Ильхам Алиев выразил уверенность, что Азербайджан сможет вернуть себе свои земли.

Азербайджанский глава Ильхам Алиев в воскресенье выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого заявил, что власти Армении и некоторые зарубежные государства несут ответственность за обострение конфликта в Нагорном Карабахе, поскольку они "хотели продолжения оккупации и статус-кво". Он подчеркнул, что Баку стремился к мирному и поэтому урегулированию ситуации в этом регионе, однако мировое сообщество в течение 30 лет не смогло вернуть Азербайджану его исторические земли.

"Нас сейчас обвиняют в чем попало. Карабах - наша земля. Мы туда вернемся", - сказал Алиев.

Азербайджанский глава напомнил, что страна неоднократно призывала Евросоюз, Минскую группу ОБСЕ, СБ ООН и все мировое сообщество оказать влияние на Армению, ввести против Еревана санкции, но с их стороны отклика не последовало. Также Алиев добавил, что Баку готов вести мирные переговоры, для этого армянская сторона должна заявить о приверженности ранее достигнутым договоренностям и прекратить нападение на военнослужащих Азербайджана, пишет РИА Новости.

Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил введение миротворцев России в Карабах.