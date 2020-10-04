В России выявили свыше 10 тыс. зараженных COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболевших впервые с середины мая 2020 года превысил 10 тыс. человек.

За прошедшие сутки на российской территории было обнаружено 10499 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции COVID-19. Уточняется, что наибольшее число инфицированных было выявлено в Москве (3327), Санкт-Петербурге (392) Подмосковье (296) Ростовской области (234), Нижегородской области (201), Воронежской области (179), Архангельской области (176), Свердловской области (172), Кемеровской области (169) и ХМАО (155).

Таким образом, в России за весь период эпидемии коронавируса количество заболевших достигло 1215001 человек, из них 979143 пациента выздоровели, 21358 зараженных скончались.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице ситуация с COVID-19 стала стабильной.