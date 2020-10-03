Профсоюзы предлагают обнулить НДФЛ для бедных

Необходимо установить нулевую ставку НДФЛ для россиян, чей доход сопоставим с МРОТ.

Профсоюзы поддержали инициативу о введении повышенной ставки НДФЛ в размере 15% на доходы россиян, превышающие 5 млн рублей в год. Теперь, по мнению представителей профсоюзных организаций, необходимо снизить налог для менее обеспеченных граждан. Так, предлагается установить ставку НДФЛ в 0% для тех россиян, доход которых не превышает минимальный размер оплаты труда. Причем для финансирования инициативы предлагается усилить дифференциацию налога или ввести налог на роскошь, пишет РИА Новости.

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