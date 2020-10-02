Около 2 млн москвичей перейдут на удаленный режим работы

Это поможет сдержать распространение коронавируса в столице.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рассказал о распоряжении властей Москвы перевести работников на удаленный режим работы. По его словам речь идет о работниках офисов, а вот сотрудники предприятий, работающие на производстве, могут оставаться на своих рабочих местах, если их присутствие необходимо для нормального функционирования предприятия. При этом Ефимов отметил, что власти Москвы обязали работодателей перевести не менее 30% работников на удаленку. Согласно подсчетам, это порядка 2 млн человек.

"Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", - цитирует Ефимова РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, мэр Москвы Сергей Собянин назвал условия, при которых в столице будут введены жесткие ограничения в связи с коронавирусом.