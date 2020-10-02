ГД: родителям младшеклассников необходим отпуск на время каникул

Оплачиваемый отпуск необходимо предоставить одному из родителей школьников с 1 по 4 класс.

В Госдуме считают, что родителям младшеклассников необходимо предоставить оплачиваемый отпуск на время каникул. С такой инициативой выступила депутат Елена Строкова, направив соответствующие предложения главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. По мнению Строковой, предоставление отпуска одному из родителей поможет обеспечить безопасность детей во время каникул и окажет поддержку одиноким родителям, которым не с кем оставить ребенка, пишет RT.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отправил всех школьников на двухнедельные каникулы начиная с 5 октября.