Песков отреагировал на обвинения Навального в адрес Путина

Дмитрий Песков сообщил, что Алексей Навальный может в любое время вернуться в Россию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг в ходе общения с журналистами заявил, что обвинения оппозиционного политика Алексея Навального в адрес российского лидера Владимира Путина "являются абсолютно безосновательными, недопустимыми и оскорбительными". По его словам, россиянин делает подобного рода высказывания для того, чтобы дотянуться до уровня главы государства и в дальнейшем претендовать на участие в президентских выборах. Также Песков добавил, что Навальный не сможет стать реальным конкурентом лидера России в политической борьбе, пишет ТАСС.

Ранее российский оппозиционер рассказал, что Владимир Путин якобы причастен к его отравлению.