Меркель рассказала, как остановить военный конфликт в Карабахе

Евросоюз призывает стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В пятницу, 2 октября, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе выразила мнение, что военными методами нельзя достичь нормализации ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах. Она добавила, что ЕС рассматривает введение перемирия в качестве единственного способа мирного урегулирования этого сложного конфликта, пишет РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что нельзя требовать прекращения огня в Карабахе до тех пор, пока Армения не покинет оккупируемый регион Азербайджана.