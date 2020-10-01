Собянин назвал условие введения жестких запретов по COVID-19

Сергей Собянин считает, что пандемия коронавируса закончится через несколько месяцев и человечество сможет вернуться к привычному образу жизни.

Столичный мэр Сергей Собянин в интервью ТК "Россия 24" сообщил, что если москвичи будут пренебрегать мерами предосторожности (частое мытье рук, ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции), тогда, скорее всего, в Москве придется вводить дополнительные жесткие ограничения.

"Пока мы никаких таких мер не вводим, в этом нет необходимости. Все будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести", - заявил градоначальник.

Он пояснил, что использование средств индивидуальной защиты позволит снизить количество инфицированных.

Также Собянин рассказал, что в столице второй волны коронавируса нет, так как новая вспышка подразумевает повторное заражение тех, кто уже переболел COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что московские предприятия обязали перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.