Собянин назвал условие введения жестких запретов по COVID-19
Сергей Собянин считает, что пандемия коронавируса закончится через несколько месяцев и человечество сможет вернуться к привычному образу жизни.
Столичный мэр Сергей Собянин в интервью ТК "Россия 24" сообщил, что если москвичи будут пренебрегать мерами предосторожности (частое мытье рук, ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции), тогда, скорее всего, в Москве придется вводить дополнительные жесткие ограничения.
"Пока мы никаких таких мер не вводим, в этом нет необходимости. Все будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести", - заявил градоначальник.
Он пояснил, что использование средств индивидуальной защиты позволит снизить количество инфицированных.
Также Собянин рассказал, что в столице второй волны коронавируса нет, так как новая вспышка подразумевает повторное заражение тех, кто уже переболел COVID-19, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что московские предприятия обязали перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.
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До каких пор старший дворник собянин будет диктовать нам, как жить? Слушайте, стукните его там указкой по башке. Да посильней