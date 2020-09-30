В Москве продлили домашний и удаленный режимы на октябрь

Москвичам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания рекомендовано оставаться дома до 28 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил домашний и удаленный режимы в столице до 28 октября текущего года. Такое решение принято в связи ухудшающейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Москвичам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания рекомендовано оставаться дома, а компаниям перевести сотрудников на удаленный режим. При этом Собянин заявил, что с несоблюдающих режим не будут взиматься штрафы, также не будут блокироваться социальные карты пожилых москвичей и запрещаться прогулки на свежем воздухе. Тем не менее мэр напомнил о необходимости добровольно соблюдать режим, ведь в Москве ежедневно фиксируется рост количества инфицированных коронавирусом и числа госпитализированных пациентов, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне устали от масок и самоизоляции.