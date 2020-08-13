Собянин: линеек в новом учебном году в московских школах не будет

Из-за пандемии COVID-19 с 1 сентября образовательные учреждения страны будут работать по обновленным правилам.

13 августа столичный мэр Сергей Собянин в эфире ТК "Россия-24" рассказал, что в московских школах в новом учебном году, который начнется 1 сентября 2020 года, традиционных праздничных линеек и других массовых мероприятий проводиться не будет. Он добавил, что школьники Москвы пойдут в школу в положенный срок.

Также Собянин напомнил, что в новом учебном году из-за пандемии COVID-19 образовательные учреждения будут работать по обновленным правилам: измерение температуры при входе в школу, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция помещений, пишет ТАСС.

Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что занятия в школах и вузах РФ начнутся 1 сентября 2020 года в привычном очном формате.