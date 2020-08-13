Врач-диетолог развеяла самые популярные мифы о похудении

Для того, чтобы сбросить вес без вреда для организма, необходимо обратиться к диетологу.

Врач-диетолог Анастасия Черных рассказала, какие диеты и приемы похудения не помогут сбросить лишние килограммы. Так, самым главным заблуждением худеющих является вера в то, что голодание поможет сбросить вес. Специалист подчеркнула, что во время голодания замедляется обмен веществ, а организм входит в состояние экономии энергии.

Другим распространенным мифом является запрет есть после 6 часов вечера. По ее словам, не всем людям подходит такой режим, а сильные ограничения могут навредить организму. Диетолог советует вечером употреблять в пищу легкоусвояемый белок с некрахмалистыми овощами, например, рыбу с огурцами, помидорами и болгарским перцем. Также эксперт раскритиковала и обезжиренные продукты, которые содержат большое количество крахмала и сахара.

В заключении своего интервью порталу progorod79.ru, Анастасия Черных призвала всех, кто собирается сбрасывать вес обращаться к диетологам, для прохождения полного обследования и подбора адекватного режима питания, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, американские ученые доказали, что растительные диеты, богатые цельными углеводами, могут улучшить чувствительность к инсулину и другие показатели здоровья у людей с диабетом 1 типа.