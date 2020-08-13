Банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы

Выдача кредитных средств будет осуществляться с использованием биометрических данных.

Россиянам вскоре может стать доступна услуга по получению кредита через банкомат, причем не только в той кредитной организации, в которой они обслуживаются. Предполагается, что новый клиент сможет пройти процедуру идентификации с помощью банкомата, после чего ему будут доступны услуги кредитной организации. Причем клиент должен будет оставить свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), пройдя удаленную идентификацию. Как стало известно, такую возможность рассматривают Промсвязьбанк, МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ». Опрошенные Известиями эксперты считают, что такая процедура значительно упростит россиянам получение кредита, а банкам позволит увеличить клиентскую базу.

Как ранее сообщал Капитал страны, по данным Банка России общий долг россиян перед банками и микрофинансовыми организациями достиг порядка 20 трлн рублей.