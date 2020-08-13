Чистый долг России превысил ликвидные резервы

На 1 июля чистый долг России составил 1,55 трлн рублей.

Согласно данным Банка России и Минфина по состоянию на 1 июля чистый государственный долг России достиг 1,55 трлн рублей. Чистый долг образуется в том случае, если активы Правительства не могут полностью покрыть задолженность государства. Так, по представленной информации, общий федеральный долг России составил 14,77 трлн рублей, а ликвидные резервы Правительства равняются 13,22 трлн рублей, пишет РБК.

По мнению экспертов Россия стала чистым должником после приобретения акций Сбербанка, за которые Банку России было выплачено 2,14 трлн рублей из средств Фонда национального благосостояния. Также увеличению долга способствовали экономический кризис из-за эпидемии коронавируса и падение цен на нефть.

Как ранее сообщал Капитал страны, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг рассказал, почему рубль ждет девальвация.