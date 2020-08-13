Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
13 АВГ, 14:14 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

13 АВГ, 14:14 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Чистый долг России превысил ликвидные резервы

13.08.2020 09:36
Комментарии: 1
Чистый долг России превысил ликвидные резервы

На 1 июля чистый долг России составил 1,55 трлн рублей.

Согласно данным Банка России и Минфина по состоянию на 1 июля чистый государственный долг России достиг 1,55 трлн рублей. Чистый долг образуется в том случае, если активы Правительства не могут полностью покрыть задолженность государства. Так, по представленной информации, общий федеральный долг России составил 14,77 трлн рублей, а ликвидные резервы Правительства равняются 13,22 трлн рублей, пишет РБК.

По мнению экспертов Россия стала чистым должником после приобретения акций Сбербанка, за которые Банку России было выплачено 2,14 трлн рублей из средств Фонда национального благосостояния. Также увеличению долга способствовали экономический кризис из-за эпидемии коронавируса и падение цен на нефть.

Как ранее сообщал Капитал страны, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг рассказал, почему рубль ждет девальвация.

Комментировать (без регистрации)
Пандемия COVID-19 нанесла сильный ущерб российскому бизнесу
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
13:36 0 0
Dmitrii:

Население России от всего земного шара 2%, а полезных ископаемых добываем 40%. Где маржа?

Статьи

Стало известно о 250 тыс. закрывшихся малых и средних предприятий России

Стало известно о 250 тыс. закрывшихся малых и средних предприятий России
Экономика

Центробанк разрешил закредитовать россиян еще сильнее

Центробанк разрешил закредитовать россиян еще сильнее
Экономика

Мишустин посоветовал проверить зрение правительству

Мишустин посоветовал проверить зрение правительству
Экономика 1

Долг правительства России превысил резервы

Долг правительства России превысил резервы
Экономика 1

Новости бизнеса

Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию

Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию

Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет

Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет

Узнай, страна!

В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире

В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире

На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова

На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова

Новости дня

12:23 Врач-диетолог развеяла самые популярные мифы о похудении Врач-диетолог развеяла самые популярные мифы о похудении
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:47 Банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы Банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы
10:53 За сутки в России выявлено 5057 новых случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5057 новых случаев инфицирования коронавирусом
10:41 Польша предложила ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии Польша предложила ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии
10:20 Кремль опроверг встречу Путина и Лукашенко Кремль опроверг встречу Путина и Лукашенко
09:51 Эксперты назвали наилучшие дни для приобретения авиабилетов Эксперты назвали наилучшие дни для приобретения авиабилетов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12 АВГ, 21:28 В Японии обнаружили уникальные фрески, предположительно VII века В Японии обнаружили уникальные фрески, предположительно VII века

Узнай, страна!

13:58 В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:20 На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова
12:47 В Липецкой области начали производить инновационную сталь для объектов ветроэнергетики В Липецкой области начали производить инновационную сталь для объектов ветроэнергетики
12:36 В ТПП РФ ожидают роста целлюлозно-бумажной промышленности В ТПП РФ ожидают роста целлюлозно-бумажной промышленности
12:18 Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию
11:49 Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
12 АВГ, 14:13 В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил
12 АВГ, 13:50 На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур
12 АВГ, 13:09 Количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны Количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны
12 АВГ, 13:07 На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter