Почему рубль ждет девальвация? Эксперт объяснил 407 0 Экономика

Главная причина девальвации рубля к концу года остается прежней – бюджетный дефицит в размере от 3 до 5 трлн руб. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, решить проблему за счет девальвации рубля – «это очень легкий способ», который в краткосрочной перспективе улучшает ситуацию с наполнением бюджета, но приводит к двум проблемам – инфляции и статусу рубля как ненадежной валюты. Экономист отказался назвать точный курс рубля по отношению к доллару на конец года, но допустил его в районе 75-80 руб.