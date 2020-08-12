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Почему рубль ждет девальвация? Эксперт объяснил
12 Августа 2020 407 0 Экономика
Главная причина девальвации рубля к концу года остается прежней – бюджетный дефицит в размере от 3 до 5 трлн руб. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, решить проблему за счет девальвации рубля – «это очень легкий способ», который в краткосрочной перспективе улучшает ситуацию с наполнением бюджета, но приводит к двум проблемам – инфляции и статусу рубля как ненадежной валюты. Экономист отказался назвать точный курс рубля по отношению к доллару на конец года, но допустил его в районе 75-80 руб.
Власти жертвуют рублем ради резервов и «стабильности»
- За последние 20 лет курс рубля снизился более чем на 100% к доллару, который стоил 30 руб., потом – 60, а сейчас – 73, говорит Гринберг. При этом среднегодовая инфляция за последние 30 лет составила 57%. Для сравнения: в Польше, Венгрии и Чехии показатель годовой инфляции за тот же период не превышал 10-12%, а валюты укрепились к доллару за 20 лет на 5-7%. Поэтому, считает Гринберг, макроэкономическая стабильность России ничего не дает стране. Но ради сохранения макроэкономических параметров – в частности сокращения дефицита бюджета – правительство пойдет на девальвацию рубля.
- У обесценения рубля будет два серьезных последствия: скачок инфляции через удорожание импорта и падение инвестиций в экономику из-за отсутствия перспектив и возможности строить долгосрочные планы. Текущая ползучая девальвация рубля не кажется экономисту нормальной. По его мнению, ЦБ может вмешаться в процесс, несмотря на плавающий курс. «На месте руководства ЦБ я бы подумал о некоторых валютных ограничениях. Например, о введении налога на движение краткосрочных капиталов», – сказал Гринберг. Это пресекло бы спекуляции.
- Плавающий курс Гринберг считает хорошим только тогда, когда государство обеспечивает его стабильность. «У нас это не работает по причине откровенно сырьевой структуры экспорта, которая сама по себе волатильна», – подчеркнул экономист. Две трети экспорта России по-прежнему приходятся на сырье, цена на которое сильно меняется. Имея в резервах 592 млрд долларов, ЦБ мог бы отбить любые атаки спекулянтов на рубль. Но властям жалко тратить резервы на поддержку национальной валюты в силу травмы 1998 года.
- Подобная политика ведет к тому, что все начинают следить за курсом доллара и перестают вкладывать в экономику на долгосрочную перспективу. Поэтому темпы роста экономики за последние 30 лет составляет меньше 1% в год.
- Гринберг считает, что сочетание сырьевой зависимости экономики и плавающего курса – это «мина замедленного действия». По его словам, значение нефти и газа будет снижаться, Европа полностью откажется от них к 2050 году. «Для нас это важный сигнал: отечественный сырьевой экспорт будет терять не только в цене, но и в объемах. А в комбинации с санкциями это сулит мрачные перспективы», – заключил Гринберг.
- При этом курс рубля к концу 2020 года не упадет до 100 долларов, как прогнозируют некоторые аналитики Bloomberg, но и не будет в районе 63-65 за доллар, как считает глава Сбербанка Герман Греф. Реальный курс может быть в коридоре между 75-80 руб. за доллар.
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