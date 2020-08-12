Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 АВГ, 12:21 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

12 АВГ, 12:21 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Почему рубль ждет девальвация? Эксперт объяснил

12 Августа 2020 407 0 Экономика
Почему рубль ждет девальвация? Эксперт объяснил

Главная причина девальвации рубля к концу года остается прежней – бюджетный дефицит в размере от 3 до 5 трлн руб. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, решить проблему за счет девальвации рубля – «это очень легкий способ», который в краткосрочной перспективе улучшает ситуацию с наполнением бюджета, но приводит к двум проблемам – инфляции и статусу рубля как ненадежной валюты. Экономист отказался назвать точный курс рубля по отношению к доллару на конец года, но допустил его в районе 75-80 руб.

Власти жертвуют рублем ради резервов и «стабильности»

  • За последние 20 лет курс рубля снизился более чем на 100% к доллару, который стоил 30 руб., потом – 60, а сейчас – 73, говорит Гринберг. При этом среднегодовая инфляция за последние 30 лет составила 57%. Для сравнения: в Польше, Венгрии и Чехии показатель годовой инфляции за тот же период не превышал 10-12%, а валюты укрепились к доллару за 20 лет на 5-7%. Поэтому, считает Гринберг, макроэкономическая стабильность России ничего не дает стране. Но ради сохранения макроэкономических параметров – в частности сокращения дефицита бюджета – правительство пойдет на девальвацию рубля.
  • У обесценения рубля будет два серьезных последствия: скачок инфляции через удорожание импорта и падение инвестиций в экономику из-за отсутствия перспектив и возможности строить долгосрочные планы. Текущая ползучая девальвация рубля не кажется экономисту нормальной. По его мнению, ЦБ может вмешаться в процесс, несмотря на плавающий курс. «На месте руководства ЦБ я бы подумал о некоторых валютных ограничениях. Например, о введении налога на движение краткосрочных капиталов», – сказал Гринберг. Это пресекло бы спекуляции.
  • Плавающий курс Гринберг считает хорошим только тогда, когда государство обеспечивает его стабильность. «У нас это не работает по причине откровенно сырьевой структуры экспорта, которая сама по себе волатильна», – подчеркнул экономист. Две трети экспорта России по-прежнему приходятся на сырье, цена на которое сильно меняется. Имея в резервах 592 млрд долларов, ЦБ мог бы отбить любые атаки спекулянтов на рубль. Но властям жалко тратить резервы на поддержку национальной валюты в силу травмы 1998 года.
  • Подобная политика ведет к тому, что все начинают следить за курсом доллара и перестают вкладывать в экономику на долгосрочную перспективу. Поэтому темпы роста экономики за последние 30 лет составляет меньше 1% в год.
  • Гринберг считает, что сочетание сырьевой зависимости экономики и плавающего курса – это «мина замедленного действия». По его словам, значение нефти и газа будет снижаться, Европа полностью откажется от них к 2050 году. «Для нас это важный сигнал: отечественный сырьевой экспорт будет терять не только в цене, но и в объемах. А в комбинации с санкциями это сулит мрачные перспективы», – заключил Гринберг.
  • При этом курс рубля к концу 2020 года не упадет до 100 долларов, как прогнозируют некоторые аналитики Bloomberg, но и не будет в районе 63-65 за доллар, как считает глава Сбербанка Герман Греф. Реальный курс может быть в коридоре между 75-80 руб. за доллар.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Запад раскритиковал вакцину Путина Спутник V от COVID-19

Запад раскритиковал вакцину Путина Спутник V от COVID-19
Политика

Саудовская Аравия уронила нефть России. Ценовая война в разгаре

Саудовская Аравия уронила нефть России. Ценовая война в разгаре
Экономика

Турция сказала «нет» газу из России. «Турецкий поток» высох

Турция сказала «нет» газу из России. «Турецкий поток» высох
Экономика 40

США требуют отставки Лукашенко. Диктатор доигрался

США требуют отставки Лукашенко. Диктатор доигрался
Экономика 23

Новости бизнеса

Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли

Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли

В России сократилось количество малых и средних предприятий

В России сократилось количество малых и средних предприятий

Узнай, страна!

В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса

В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

Новости дня

12:10 В России пройдут акции памяти, посвященные гибели подлодки "Курск" В России пройдут акции памяти, посвященные гибели подлодки "Курск"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:46 Минздрав назвал сроки выпуска вакцины от коронавируса Минздрав назвал сроки выпуска вакцины от коронавируса
11:29 Эпидемиолог отметил снижение доверия россиян к вакцинации Эпидемиолог отметил снижение доверия россиян к вакцинации
11:06 Синоптики оценили возможность выпадения снега в Москве Синоптики оценили возможность выпадения снега в Москве
10:52 За сутки в России выявлено 5102 новых случая инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5102 новых случая инфицирования коронавирусом
10:36 МИД прокомментировал возобновление строительства "Северного потока - 2" МИД прокомментировал возобновление строительства "Северного потока - 2"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:22 В Минздраве дали совет по подготовке к вакцинации от COVID-19 В Минздраве дали совет по подготовке к вакцинации от COVID-19

Узнай, страна!

11:48 Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11 АВГ, 14:48 В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса
11 АВГ, 14:21 В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
11 АВГ, 13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
11 АВГ, 13:01 В России сократилось количество малых и средних предприятий В России сократилось количество малых и средних предприятий
11 АВГ, 11:52 Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
11 АВГ, 10:57 Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны
10 АВГ, 13:26 В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
10 АВГ, 13:13 В регионах растет спрос на бизнес-курсы В регионах растет спрос на бизнес-курсы
10 АВГ, 12:52 В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter