Минздрав РФ: вакцина от COVID-19 сформирует иммунитет до двух лет

Вакцина против вируса показала свою безопасность и эффективность после тестирования на некоторых видах животных и на 2-х группах добровольцев.

После прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет, сообщила пресс-служба Минздрава России. В ведомстве отметили, что продолжительный иммунитет формируется благодаря двукратной схеме введения препарата.

Уточняется, что речь идет о вакцине против новой коронавирусной инфекции, которая была создана российскими учеными в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет РИА Новости.

Ранее глава России Владимир Путин рассказал о регистрации в стране первого в мире препарата для профилактики COVID-19.