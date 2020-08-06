США могут ввести санкции против немецкого порта из-за СП-2

Американские сенаторы заявили, что если оператор порта Мукран продолжит предоставлять услуги, товары и поддержку газопроводу, тогда в отношении предприятия будут введены санкции.

Члены сенаторов США во главе с Тедом Крузом попросили оператора немецкого порта Мукран перестать принимать участие в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2". В противном случае американская сторона наложит штрафные санкции, что приведет к "финансовому разрушению" данного предприятия. Об этом передает издание "Известия" со ссылкой на газету Handelsblatt.

Также сенаторы добавили, что порт попадет под ограничительные меры США после того, как судно "Академик Черский" или "Фортуна" опустят трубу в воду для строительства проекта "Северный поток - 2".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что арендатор баржи "Фортуна" не планирует участвовать в достройке второй ветки газопровода.