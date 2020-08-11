ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды

Некоторые государства смогли пресечь распространение вируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть надежда. Несмотря на то, что в мире более 20 млн инфицированных коронавирусом и почти 750 тыс. скончавшихся от инфекции. Тем не менее, есть страны, которые смогли пресечь распространение болезни, такие, как, например, Новая Зеландия или островные государства Карибского бассейна. Поэтому необходимо всеми силами подавлять вирус. Глава ВОЗ обратился ко всем мировым лидерам с призывом действовать как можно решительней в борьбе с COVID-19, а к гражданам — соблюдать новые ограничительные меры, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что по последним данным общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 20 264 870 человек, 13 198 425 человек вылечились от инфекции, 740 399 скончались.