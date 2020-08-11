В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку

Во время эпидемии коронавируса работодатель и работник могут обмениваться электронными документам, которые должны быть надлежащим образом оформлены впоследствии.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, работодатель имеет право перевести сотрудника на удаленный режим работы даже в том случае, если подобные условия не предусмотрены в трудовом договоре. Это можно сделать во время эпидемии, такой, как, например, пандемия коронавируса. Причем работодатель в обязательном порядке должен выпустить приказ, где будут прописаны новые условия работы сотрудника, а вот заработная плата, при условии сохранения всех трудовых обязанностей, не должна быть уменьшена, пишет РИА Новости.

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