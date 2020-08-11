МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе

На территории Белоруссии Тихановская находилась под арестов в течение 7 часов.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Светлана Тихановская, которая ранее баллотировалась в президенты Белоруссии, в настоящее время находится в Вильнюсе. По его словам, находясь на территории Белоруссии Тихановская была подвергнута аресту в течение 7 часов. Линкявичюс не сообщил, как женщина попала в Литву, подчеркнув, что самое главное то, что в настоящее время она находится в безопасности, пишет ТАСС.

Как ранее писал Капитал страны, в Белоруссии проходят массовые протесты после того, как были опубликованные данных государственного экзитпола, согласно которому Александр Лукашенко получил 79,7% голосов при явке 84,05%.