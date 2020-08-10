Кремль: президент поздравил Лукашенко с победой на выборах

Переизбрание президента Белоруссии Александра Лукашенко способствует интересам как самого белорусского народа, так и России.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин поздравил с победой в президентских выборах белорусского лидера Александра Лукашенко. Президент России направил коллеге поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и углубление интеграционных процессов в рамках Союзного государства, пишет RT.

Напоминаем, что ранее ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги голосования, согласно которым действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.