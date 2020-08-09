Белорусские выборы президента признаны состоявшимися

Более половины граждан Белоруссии, внесенных в избирательные списки, уже проголосовали на выборах президента страны.

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что президентские выборы в республике можно признать состоявшимися, поскольку после 12:00 порог явки на голосование в 50% был преодолен. Отмечается, что с 4 по 8 августа в досрочном голосовании приняли участие почти 42% граждан, пишет "Российская газета".

Напоминаем, что в воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко уже отдал свой голос на президентских выборах республики.