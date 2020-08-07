ФРГ ответила на угрозы США в адрес немецкого порта из-за СП-2

Нильс Аннен заявил, что германская сторона не позволит Вашингтону оказывать давление на свои компании.

Государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен во время беседы с изданием Handelsblatt раскритиковал экстерриториальные ограничительные меры США в отношении союзников и партнеров. По его словам, санкции против оператора немецкого порта Мукран из-за участия в завершении строительства проекта "Северный поток - 2" нарушают национальный суверенитет страны. Аннен добавил, что такие угрозы в адрес предприятий ФРГ "совершенно неуместны". Также он отметил, что энергетическая политика республики и европейских стран будет решаться "в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне", пишет RT.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы пригрозили санкциями руководству немецкого порта Мукран, если компания продолжит вести работы по поддержке строительства трубопровода "Северный поток - 2".