Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

Эффективность вакцины будет оцениваться когда у россиян сформируется популяционный иммунитет.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев назвал тех, кто первыми пройдет вакцинацию от коронавируса в стране. По его словам, это те группы населения, которые наиболее подвержены риску инфицирования коронавирусом. К ним относятся медицинские работники и пожилые россияне. Также, Гриднев сообщил, что регистрация вакцины от коронавируса, разработанной в центре Гамалеи, назначена на 12 августа, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на первый в мире лекарственный препарат от коронавируса.