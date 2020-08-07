Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса
Эффективность вакцины будет оцениваться когда у россиян сформируется популяционный иммунитет.
Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев назвал тех, кто первыми пройдет вакцинацию от коронавируса в стране. По его словам, это те группы населения, которые наиболее подвержены риску инфицирования коронавирусом. К ним относятся медицинские работники и пожилые россияне. Также, Гриднев сообщил, что регистрация вакцины от коронавируса, разработанной в центре Гамалеи, назначена на 12 августа, пишет РИА Новости.
Как ранее сообщал Капитал страны, Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на первый в мире лекарственный препарат от коронавируса.
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