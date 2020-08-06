Российские туристы смогут посещать Черногорию без ограничений

Отмечается, что на данный момент прямых рейсов между Россией и Черногорией нет.

Пресс-служба правительства Черногории в четверг заявила, что с 7 августа 2020 года туристы из России смогут посетить республику без каких-либо дополнительных условий или ограничений. Кроме того, помимо граждан РФ с завтрашнего дня въехать на черногорскую территорию могут путешественники из Белоруссии, Украины, Канады, Азербайджана и Зимбабве. Власти Черногории добавили, что соответствующее решение было принято исходя из национальных интересов и нужд туристической сферы страны, пишет ТАСС.

Напоминаем, что на сегодняшний день Россия восстановила международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией.