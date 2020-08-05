Баржа "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток - 2"

Арендатор судна никогда не собирался участвовать в строительстве.

Как сообщил официальный представитель компании «Межрегионтрубопроводстрой», в аренде которой находится баржа "Фортуна", руководство предприятия не планирует участие в строительстве "Северного потока - 2". Также, в завершении строительства российского газового проекта не будет задействована и находящаяся в аренде баржа, так как компания использует "Фортуну" для других своих проектов, пишет РБК.

Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream 2 прокомментировала заявление представителя АО «Межрегионтрубопроводстрой», напомнив, что никогда не называла судно, которое планируется задействовать в строительных работах. В пресс-службе Nord Stream 2 подчеркнули, что своевременно предоставят всю необходимую информацию о возобновлении работ.

Напоминаем, что Дания разрешила Nord Stream 2 AG начинать работы по завершению строительства "Северного потока - 2" с 4 августа.