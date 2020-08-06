Минфин РФ предложил уменьшить расходы на Крым
Оптимизация расходов на развитие Крыма связана с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Министерство финансов РФ предложило уменьшить поток денежных средств на социально-экономическое развитие Крыма и города Севастополя. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на документ "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограммам России и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ".
Отмечается, что в следующем году финансирование полуострова может снизиться на 8,5 млрд рублей, до 76,1 млрд рублей, в 2022 году – на 9,1 млрд рублей, до 82,3 млрд рублей.
Напоминаем, что летом 2014 года была принята федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. На реализацию данных целей было выделено свыше 800 млрд рублей. Два года назад ее продлили до 2022 года, а в текущем году - до 2024 года.
Ранее сообщалось, что туристы смогут купить путевки на Крымский полуостров со скидкой до 90%.
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Надо увеличивать бюджет, а не сокращать. И следить, чтобы деньги шли по назначению! Смотрю камеры-крым.рф, отдыхающих очень много. Это понятно, красивая природа, хороший климат. НО отдыхающие отдохнут и уедут, а жителям нужно как- то жить. Больницы там не очень.