Минфин РФ предложил уменьшить расходы на Крым

Оптимизация расходов на развитие Крыма связана с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Министерство финансов РФ предложило уменьшить поток денежных средств на социально-экономическое развитие Крыма и города Севастополя. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на документ "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограммам России и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ".

Отмечается, что в следующем году финансирование полуострова может снизиться на 8,5 млрд рублей, до 76,1 млрд рублей, в 2022 году – на 9,1 млрд рублей, до 82,3 млрд рублей.

Напоминаем, что летом 2014 года была принята федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. На реализацию данных целей было выделено свыше 800 млрд рублей. Два года назад ее продлили до 2022 года, а в текущем году - до 2024 года.

Ранее сообщалось, что туристы смогут купить путевки на Крымский полуостров со скидкой до 90%.